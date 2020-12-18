Van ve Hakkari için kar uyarısı
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Van ve Hakkari için kar uyarısı

18.12.2020 09:33 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:36
Van ve Hakkari için kar uyarısı

??????? Doğu Anadolu'da Van ile Hakkari için kar ve buzlanma uyarısı yapıldı.

??????? Doğu Anadolu'da Van ile Hakkari için kar ve buzlanma uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, sabah erken saatlerde Van'ın doğusunda ve Hakkari'nin güneydoğusunda hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunmaları istenildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Van Gölü'nde hava, parçalı az bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde gölün doğusunda kuzeybatıdan, gölün batısında doğudan saatte 30 kilometre kuvvetinde esecek.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıkların Bitlis'te 4, Hakkari'de 3, Van ve Muş'ta 5 derece olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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