Van ve Hakkari'deki FETÖ operasyonunda 10 tutuklama
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Van ve Hakkari'deki FETÖ operasyonunda 10 tutuklama

VAN ve Hakkari'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 10 Haziran'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklanırken 2'si ise etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Van ve Hakkari'deki FETÖ operasyonunda 10 tutuklama
15.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:59

VAN ve Hakkari'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 10 Haziran'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklanırken 2'si ise etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda TSK ve Jandarma içerisinde mahrem imamlar tarfından kullanılan ardışık arama, ankesör, büfe ve voip hatlar üzerinden arama ve haklarında bilgi ve belge bulunan 2 muvazzaf astsubay, 2 görevden uzaklaştırılan astsubay, 2 KHK ile ihraç edilen subay, 2 askeri öğrencilikten atılan, 1 öğretmen, 1 sağlık teknikeri ve 2 sivil olmak üzere 12 örgüt üyesi şüpheliye yönelik olarak 10 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Van merkez ve Hakkari'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken 2'si etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İŞKENCE SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Müştekilerin verdikleri ifadelerinde, KHK ile ihraç edilen subay N.S.'nin 2009 yılında askeri okulda öğrenciyken FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kendilerinden olmayan askeri öğrencilere okuldan ayrılmaları amacıyla eğitim adı altında fiziksel ve psikolojik baskı uyguladığını, öğrencilerin eğitimler esnasında sürekli sürünme, gece dinlenme saatinde kaldırılma ve yemek saatlerinde de yemekhaneye süründürülerek götürüldüklerini anlattı. KHK ile ihraç edilen subay N.S'nin 'işkence' suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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