VAN/HAKKARİ - Kar nedeniyle yolda kalanların imdadına ekipler yetişti
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VAN/HAKKARİ - Kar nedeniyle yolda kalanların imdadına ekipler yetişti

20.01.2021 00:25 | Son Güncelleme: 20.01.2021 01:04

Van'ın Erciş ile Hakkari'nin Yüksekova ilçelerinde yolu kar nedeniyle kapanan köy ve mahallelerdeki vatandaşların imdadına ekipler yetişti.

Van'ın Erciş ile Hakkari'nin Yüksekova ilçelerinde yolu kar nedeniyle kapanan köy ve mahallelerdeki vatandaşların imdadına ekipler yetişti.

Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde tedavileri tamamlanarak taburcu edilen vatandaşlar, yolları kar ve tipi nedeniyle kapandığından evlerine gidemedi.

İlçe merkezine 5 kilometre mesafedeki Bayazıt Mahallesi'nde yaşayan ve tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edilen 55 yaşındaki böbrek hastası Kevser Astam'ı, yakınları eve götürmek istedi.

Bir süre sonra yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan Astam ve yakınları, durumu Erciş Belediyesi karla mücadele ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine karla mücadele ekipleri, yoldaki karı temizleyerek Astam ve yakınlarını evlerine ulaştırdı.

Erciş'e 15 kilometre mesafedeki Keklikova Mahallesi'nde yaşayan ve boğazında oluşan ödem nedeniyle hastanede tedavisi tamamlanan 2 yaşındaki Hamza Çiçek de taburcu edildi.

Evlerine gitmek için yola çıkan baba Osman Çiçek ile oğlu, kar ve tipi nedeniyle eve ulaşamayınca belediyeyi arayarak yardım istedi.

Belediyenin karla mücadele ekipleri yolu ulaşıma açarak baba ve oğlunun evlerine gitmelerini sağladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hipertansiyon hastası, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 19 kilometre mesafedeki Adaklı köyünde yaşayan 67 yaşındaki Hanife Han akşam aniden rahatsızlandı.

Hastanın yakınlarının haber verdiği sağlık ekipleri, kardan kapanan yolda ambulansla ilerleyemedi.

İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekiplerince yürütülen 2 saatlik çalışma sonucu köy yolu ulaşıma açıldı.

Sağlık ekiplerince evinde ilk müdahalesi yapılan Han, ambulansa alınarak Yüksekova Devlet Hastanesine getirildi.

VAN/HAKKARİ - Kar nedeniyle yolda kalanların imdadına ekipler yetişti
VAN/HAKKARİ - Kar nedeniyle yolda kalanların imdadına ekipler yetişti
VAN/HAKKARİ - Kar nedeniyle yolda kalanların imdadına ekipler yetişti
VAN/HAKKARİ - Kar nedeniyle yolda kalanların imdadına ekipler yetişti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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