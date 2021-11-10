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Van ve Hakkari'de Atatürk anıldı

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Van ve Hakkari'de Atatürk anıldı

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yıl dönümünde Van ve Hakkari'de düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

HAKKARİ (DHA) - ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yıl dönümünde Van ve Hakkari'de düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

Van'daki anma etkinlikleri, valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez,  İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral  Hüseyin Bekmez'in çelenk koymasının ardından, sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.  Asayiş Kolordu Komutanlığı Bandosu eşliğinde okunan İstiklal Marşı sırasında göndere çekilen Türk Bayrakları yarıya indirildi. Anma programı daha sonra Van Devlet Tiyatrosu Salonu'nda yapılan çeşitli etkinliklerle devam etti. Etkinliklere kurum amirleri, polis, asker ve öğrenciler katıldı.

HAKKARİ'DE ATA'YA SAYGI

Hakkari'deki Atatürkü anma programı da valilik binası önünde yapıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başlayan törende, saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Programa Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Dağ ve Komando Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Ali Aydın Tuğrul, asker, polis  kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Valilik ve Belediye Başkanlığı çelengini Vali Akbıyık, garnizon komutanlığı çelengini ise Piyade Albay Ali Aydın Tuğrul koydu. Hakkari'deki anma programı, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan çeşitli etkinliklerle devam etti.


- Hakkari
Van ve Hakkari'de Atatürk anıldı

Van ve Hakkari'de Atatürk anıldı

Van ve Hakkari'de Atatürk anıldı

Van ve Hakkari'de Atatürk anıldı

Van ve Hakkari'de Atatürk anıldı

Van ve Hakkari'de Atatürk anıldı

Van ve Hakkari'de Atatürk anıldı

Van ve Hakkari'de Atatürk anıldı

Van ve Hakkari'de Atatürk anıldı

Van ve Hakkari'de Atatürk anıldı

Van ve Hakkari'de Atatürk anıldı

Van ve Hakkari'de Atatürk anıldı

Van ve Hakkari'de Atatürk anıldı

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri
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