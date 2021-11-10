Van ve Hakkari'de Atatürk anıldı

Van'daki anma etkinlikleri, valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez'in çelenk koymasının ardından, sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Asayiş Kolordu Komutanlığı Bandosu eşliğinde okunan İstiklal Marşı sırasında göndere çekilen Türk Bayrakları yarıya indirildi. Anma programı daha sonra Van Devlet Tiyatrosu Salonu'nda yapılan çeşitli etkinliklerle devam etti. Etkinliklere kurum amirleri, polis, asker ve öğrenciler katıldı.

Valilik ve Belediye Başkanlığı çelengini Vali Akbıyık, garnizon komutanlığı çelengini ise Piyade Albay Ali Aydın Tuğrul koydu. Hakkari'deki anma programı, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan çeşitli etkinliklerle devam etti.