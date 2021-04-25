ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

Grubun ilçe merkezinde yürüyüşü Grubun basın açıklaması Kuran-ı kerimlerin okunup dua edilmesiABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki VAN - Van'da siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri (STK), ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım"...

Grubun ilçe merkezinde yürüyüşü

Grubun basın açıklaması

Kuran-ı kerimlerin okunup dua edilmesi

ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

VAN - Van'da siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri (STK), ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Van'ın Erciş ilçesinde AK Parti Erciş ilçe binası önünde toplanan siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar, yürüyerek Şehitler Caddesi'nde bulunan ve 1915 yılında Ermenilerin Müslümanları katlettiği Çavuşoğlu samanlığının bulunduğu alana geldi.

Burada toplanan grup adına açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Nedim Sağlam, Doğu Anadolu'da Ermeni vahşetini en acı şekilde yaşayan yerin Van ve çevresi olduğunu belirtti.

Tarihte eşi benzeri az bulunan katliamlar ve işkencelerle Ercişlileri soykırıma uğratan Ermenilerin bin yıldır Türk idaresinde hiçbir şekilde ayrımcılığa tabi tutulmadan yaşadıkları bu toprakları kana buladıklarını ifade eden Sağlam, şunları kaydetti:

"Rus işgali ve Ermeni mezalimi karşısında Ercişlilerin bir kısmı göç edip yurtlarını terk ederken, çeşitli sebeplerle göç edemeyip kalanlar ise Ermeni vahşetinin akıl almaz işkencelerini gördükten sonra katledilmişlerdir. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak nitelendirmesi gerçekle, tarihle asla bağdaşmamaktadır. Bu aslında bir hak ve batıl mücadelesidir. Söylem sadece siyasidir. ABD, önce kirli tarihinde kendi yaptığı katliamlara, işkencelere, zulümlere baksın. Tek gündemi ülkemize düşmanlık olan çevrelerin iftiralarını tekrar eden ABD Başkanının açıklamasını şiddetle kınıyoruz. HDP ise yaptığı açıklamasıyla gerçek yüzünü bir kez daha gösterip Ermeni yanlısı olduğunu açıkça ortaya koymuştur."

Açıklamanın ardından, Ermeniler tarafından katledilerek şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca