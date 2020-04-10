Van ve Erzurum'da sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı İçişleri Bakanlığınca, bu gece saat 24.00'ten itiberan geçerli olmak üzere, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Van ve Erzurum'da yoğunluk yaşandı.

İçişleri Bakanlığınca, bu gece saat 24.00'ten itiberan geçerli olmak üzere, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Van ve Erzurum'da yoğunluk yaşandı.

Van'da kararın açıklanmasının ardından kent merkezi ile ilçelerinde yoğunluk gözlendi.

Sokağa çıkan vatandaşlar fırın, manav ve bakkallarda alışveriş yaptı.

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 21.00'de kapanan marketler, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması için açık tutuldu. Fırınlar, gelen talepler üzerine yeniden ekmek üretmeye başladı.

Kent merkezi ve ilçelerdeki bankamatik, market ve fırınların önünde uzun kuyruklar oluştu, araç hareketliliği arttı.

Erzurum

Erzurum'da da kent merkezindeki fırın ve marketlerin önünde yoğunluk oluştuğu gözlendi.

Sokağa çıkma yasağı başlamadan ihtiyaçlarını karşılamak için alışverişe çıkan vatandaşlar, market ve fırınların önünde sıraya girdi.

Uzun kuyrukların oluştuğu alanlarda vatandaşların sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlendi.

Emniyet güçleri de yoğunluk olan yerlerde sosyal mesafenin korunması için araçlardan megafonla anons yaptı.

İçişleri Bakanlığınca, bu geceden 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Kaynak: AA