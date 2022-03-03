Van ve Bitlis'teki iki ilçede eğitime kar engeli - Haberler

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Van ve Bitlis'teki iki ilçede eğitime kar engeli

AA, Zafer Tayfur - Güncel
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Van ve Bitlis'teki iki ilçede eğitime kar engeli

Van'ın Başkale ile Bitlis'in Hizan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ile Bitlis'in Hizan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Başkale Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışının ilçe genelinde etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, 4 Mart Cuma ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli tüm eğitim öğretim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle tatil edildiği ifade edildi.

Bitlis'in Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise kar ve tipi nedeniyle ilçede taşımalı eğitime yarın ara verildiği kaydedildi.

AA / Zafer Tayfur - Güncel

Başkale, Bitlis, kar, Van, Güncel, Haberler

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