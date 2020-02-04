Van ve Bitlis'te kar ve buzlanma ulaşımı aksattı

04.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:10

Van'ın Erciş ilçesi ile Bitlis'te buzlanan yollarda meydana gelen trafik kazaları ulaşımın aksamasına neden oldu.

Erciş ilçesinde Sanayi kavşağında 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri, kaza yeri ve çevresinde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Araçların kaldırılmasının ardından yol tek yönlü ulaşıma açıldı.

Bitlis-Ahlat kara yolunda da 33 DES 05 plakalı tır devrildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

Ekipler, yolda tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: AA