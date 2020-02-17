Van ve Bitlis'te kar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

17.02.2020 20:58 | Son Güncelleme: 17.02.2020 20:58

Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.



Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar ve tipiden dolayı görüş mesafesinin düştüğü, ulaşımda aksamaların yaşandığı belirtildi.



Van-Başkale Güzeldere Geçidi'nin saat 17.30 itibarıyla can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Van-Bahçesaray kara yolunun çığdan dolayı kapalı olması nedeniyle ilçeye ulaşımın sağlandığı Bitlis'in Hizan-Bahçesaray yolunun 18.00 ile 07.00 saatleri arasında Bitlis Valiliğince çığ tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA