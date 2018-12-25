Van ve Bitlis'te Kar, 337 Yerleşim Biriminin Yolunu Kapattı (2)
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Van ve Bitlis'te Kar, 337 Yerleşim Biriminin Yolunu Kapattı (2)

HAKKARİ'DE DE 17 KÖY VE MEZRA YOLU KAPALIHakkari'de dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle, 7 köy ve 10 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Van ve Bitlis'te Kar, 337 Yerleşim Biriminin Yolunu Kapattı (2)

HAKKARİ'DE DE 17 KÖY VE MEZRA YOLU KAPALI

Hakkari'de dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle, 7 köy ve 10 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücade ekipleri,yoğun çalışma yürütüyor.

Kaynak: DHA
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