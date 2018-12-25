Van ve Bitlis'te Kar, 337 Yerleşim Biriminin Yolunu Kapattı (2)

HAKKARİ'DE DE 17 KÖY VE MEZRA YOLU KAPALI

Hakkari'de dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle, 7 köy ve 10 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücade ekipleri,yoğun çalışma yürütüyor.

Kaynak: DHA