Van ve Bitlis'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Van ve Bitlis'te göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
06.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:01
Van ve Bitlis'te göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van ve Bitlis'te "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda 8 şüpheliye yönelik Van ve Bitlis'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon'da 5 şüpheli gözaltına alındı, 3'ünün yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA