Van ve Bitlis'te 8 yerleşim biriminin yolu kapandı
Van ve Bitlis'te tipi nedeniyle 8 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Van ve Bitlis'te tipi nedeniyle 8 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu arada, çığ riski nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılan Van-Bahçesaray kara yolu, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin gayretleri sonucu açıldı.
Kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yolu kardan kapanan 3 köye ulaşım sağlanamadığını belirtti.
Kurtkan, kar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar