Van ve Bitlis'te 8 yerleşim biriminin yolu kapandı

Van ve Bitlis'te tipi nedeniyle 8 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van ve Bitlis'te tipi nedeniyle 8 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, çığ riski nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılan Van-Bahçesaray kara yolu, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin gayretleri sonucu açıldı.

Kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yolu kardan kapanan 3 köye ulaşım sağlanamadığını belirtti.

Kurtkan, kar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar