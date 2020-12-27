Van ve Bitlis'te 7 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Van ve Bitlis'te 7 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

27.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:57
Van ve Bitlis'te 7 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 7 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 7 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi yüzünden kapanan 372 mahalle yolundan 370'i açıldı.

Çatak ilçesinde kapalı bulunan 2 yerleşim biriminin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Karla mücadele ekipleri, kent merkezindeki cadde ve kaldırımlarda da kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Van-Bahçesaray kara yolunda da olumsuz hava koşulları nedeniyle araçların geçişine izin verilmiyor. İlçe halkı, alternatif güzergah olan Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden ulaşım sağlıyor.

Kentte soğuk hava yüzünden bazı gölet, baraj ve şelalelerin yüzeyi buzla kaplandı, buz sarkıtları oluştu.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kardan dolayı kapanan 224 köy yolundan 219'unun açıldığını belirtti.

Kurtkan, kapalı 5 köy yolunun açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Hakkari ve Muş'ta tüm yollar açıldı

Hakkari'de de önceki gün kar ve tipi nedeniyle kapanan bir köy ile 2 mezranın yolu karla mücadele ekiplerinin çabası sonucu açıldı.

Karla mücadele ekipleri, köy yollarında genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür de kent genelindeki tüm köy yollarının açılığını, ekiplerin yol genişletme çalışmasını sürdürdüğünü söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Burak Özçivit Murat Dalkılıç Seren Serengil Farah Zeynep Abdullah
Spor Samet Aybaba Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İşçi Deprem Elazığ İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van ve Bitlis'te 7 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 11:17:42. #1.15#
title