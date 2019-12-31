Van ve Bitlis'te 51 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamıyor

31.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:20

Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 51 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Bahçesaray, Başkale ve Gürpınar ilçelerinde 4 yerleşim biriminin yolunun kar ve tipi nedeniyle kapandığı belirtildi.

Karla mücadele ekiplerinin, kapalı yolların açılması için çalışmalarını yürüttüğü bildirilen açıklamada, ulaşımın kısa sürede sağlanacağı kaydedildi.

Bitlis

Bitlis'te de merkeze bağlı 47 köyle kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklarla kar yağışlı olacak.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar doğu ve güneydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Van ve Muş'ta 4, Bitlis'te 3, Hakkari'de sıfırın altında 1 derece olacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA