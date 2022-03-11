Van ve Bitlis'te 445 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

BAŞKALE, VAN (DHA) - VAN ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 445 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gürpınar, Özalp ve Çaldıran ilçelerinde 283 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri ana yolları açık tutmak için, belediye ekipleri ise mahalle aralarında karla mücadele çalışmalarını sürdürdü. Okulların da tatil edildiği kentte, kar yağışının ileriki günlerde de aralıklarla devam edeceğini bildiren yetkililer, özellikle eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.