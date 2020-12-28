Karla mücadele çalışmaları

Ekiplerin iş makinalarıyla kardan kapanan yolları açması HAKKARİ - Hakkari'de kar nedeniyle kapanan tüm yolları açan ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için yol genişletme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.