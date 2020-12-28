Karla mücadele çalışmaları
28.12.2020 10:45 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:10
Ekiplerin iş makinalarıyla kardan kapanan yolları açması HAKKARİ - Hakkari'de kar nedeniyle kapanan tüm yolları açan ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için yol genişletme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Ekiplerin iş makinalarıyla kardan kapanan yolları açması HAKKARİ - Hakkari'de kar nedeniyle kapanan tüm yolları açan ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için yol genişletme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Şemdinli ilçesinde Özel İdare'ye bağlı karla mücadele ekipleri, Tekeli köyü ve bağlı mezralarına giden yolda çalışma yürüttü.
Kar kalınlığın 50 santimetreye ulaştığı bölgede zorlu bölgede
Kaynak: Anadolu Ajansı