Van ve Bitlis'te 296 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Haberler
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Van ve Bitlis'te 296 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van ve Bitlis'te 296 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 296 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

BİTLİS (AA) - Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 296 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi dolayısıyla 287 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan yolların açılması için 3 gündür çalışma yürüten ekipler, kent merkezindeki cadde ve kaldırımlarda biriken karları da temizledi.

Dondurucu soğuğun etkili olduğu Özalp ilçesinde, belediye ekipleri binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını kırdı.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, Bitlis genelinde kapalı 9 köy yolunda karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yapıyor.

Kentin karla kaplanan yüksek kesimleri, seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturdu.

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AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

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