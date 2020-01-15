Van ve Bitlis'te 156 yerleşim biriminin yolu açıldı

15.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:59

Van ve Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 168 yerleşim biriminden 156'sının yolu açıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, karla mücadele ekiplerinin kar ve tipi dolayısıyla kapanan 143 yolun açılması için çalışma yürüttüğü belirtildi.

30 ekiple yürütülen çalışmalarda dünden bu yana 135 yolun ulaşıma açıldığı bildirilen açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gürpınar'da 4 ve Başkale'de 4 yerleşim birimine ulaşımın sağlanamadığı kaydedildi.

Açıklamada, 8 mahallenin yolunun açılması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde kardan dolayı kapanan 25 köy yolundan 21'nin ulaşıma açıldığını belirtti.

Kurtkan, yolu kardan kapanan 4 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Muş

Muş'ta ise yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kentte, beyaza bürünen köylerde vatandaşlar, zorluklara rağmen günlük yaşamlarını sürdürüyor.

Merkeze bağlı Yelalan köyündeki kadınlar, dondurucu soğuğa rağmen sabahın erken saatlerinde yaktıkları tandırlarda ekmek pişiriyor.

Erkeklerin, ezdikleri karın üstünde topladıkları hayvanlarını beslediği köylerde, çocuklar da kar topu oynayıp kızakla kayarak eğlendi.

Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.



Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olacağı bölgede, rüzgar genellikle kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Günün en yüksek sıcaklıklarının Van ile Muş'ta 2, Hakkari ve Bitlis'te 1 derece olması öngörülüyor.

Kaynak: AA