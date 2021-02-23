Van ve Bitlis'te 12 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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Van ve Bitlis'te 12 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

23.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:31
Van ve Bitlis'te 12 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 12 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 12 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle kapanan 5 köy yolunun açılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber ise il genelinde kardan kapanan tüm köy yollarının açıldığını belirterek, ekiplerin yol genişletme çalışması yürüttüğünü aktardı.

Hakkari'de de son günlerde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent genelinde kar ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 1 köy ve 4 mezra yolu İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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