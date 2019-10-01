Van ve Antalya turizmde güç birliği yapacak

01.10.2019 11:10

Türkiye'nin en fazla turist ağırlayan kentlerinden Antalya ile tarihi ve doğal güzellikleri, mavi bayraklı plajlarıyla son yıllarda binlerce yerli ve yabancı turistin ilgi gösterdiği Van, turizm alanında güç birliği yapmaya hazırlanıyor.

2009-2013 döneminde Van'da görev yapan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Van'ın turizm potansiyelini değerlendirmek ve doğu ile batı arasındaki kardeşliği pekiştirmek amacıyla 60'a yakın iş insanıyla kentte çeşitli temaslarda bulundu.

Hakkari kara yolundaki tekstil kentte incelemeler yapan, Van'daki yatırımcılarla bir araya gelen iş insanları, iş birliği süreçleri ve yatırım alanlarını değerlendirdi.

Antalya'nın turizm konusundaki tecrübelerini Van'a aktarmak, sınır ili olan Van'ın tecrübelerinden yararlanmak ve potansiyelini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen ziyaret, iki il arasında iş birliği köprüsünün kurulması için ilk adım oldu.

"Van'ın geleceğiyle ilgili kimse karamsar olmasın"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AA muhabirine, Antalya'nın Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olduğunu söyledi.

Bu yıl en büyük amaçlarının Antalya'ya 16 milyon yabancı turist getirmek olduğunu belirten Karaloğlu, buna 4-5 milyon yerli turist eklendiğinde kentin 20 milyonun üzerinde insanı ağırlayabilecek bir destinasyon olduğunu ifade etti.

Van'ın da hem ticaret hem de turizm potansiyeliyle bölgenin parlayan yıldızı olduğunu dile getiren Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Van'da da bir süre görev yaptım. O zaman da söyledik. Bu kentin geleceğiyle ilgili kimse karamsar olmasın. Van'ın büyük bir potansiyeli var. Önemli olan Van'da ve bölgede huzuru sağlayabilmek. Van'da ve bölgede huzuru tam tesis edebilirsek bu bölgenin potansiyeli, burada yaşayan insanların kendi doğdukları topraklarda doymalarını sağlar. Önemli olan huzuru temin etmemiz. Bunu yaparken devlet vatandaş kaynaşmasını tam tesis edebilmemiz."

İki kent arasındaki dostluğu, kardeşliği, turizm ve ticaret alanındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla Van'ı ziyaret ettiklerini aktaran Karaloğlu, kardeşlikle ilgili bir sorunlarının olmadığını, Anadolu topraklarının bölgede yaşayan herkesi kardeş yaptığını vurguladı.

"Işığın şehri Van'a Antalya'nın ışığını katmaya geldik"

Karaloğlu, kente 60'a yakın iş insanıyla geldiklerini, kısa sürede insanların kaynaştığını, iş birliğinin geliştiğini söyledi.

Dostluğu tazelemek, yeni iş birlikleriyle sinerji yaratmak istediklerini anlatan Karaloğlu, şöyle dedi:

"Van'ın turizmdeki ışığına güveniyoruz. Buraya 60 kişilik heyetle geldik ancak 15'ine otellerde yer bulabildik. Ciddi bir otel potansiyeli var Van'da. Şu anda Van, İranlı ve birçok ülkeden turistlerle dolu. Önümüzdeki dönemde huzur ortamını devam ettirdiğimiz takdirde bu rakamların daha çok büyüyeceğini görüyoruz. Bu konularda nasıl iş birliği yapabiliriz, iş adamlarımız yeni ortaklıklar kurabilir mi maksadıyla buraya geldik. Işığın şehri Van'a Antalya'nın ışığını katmaya geldik. İran resmi görevlileri, devlet erkanı İran'dan uçakların direk Antalya uçuşlarına izin vermiyor. Bize gelen turistlerin birçoğu Van'ı kullanarak Antalya'ya geliyor. Van üzerinden daha çok İranlıyı nasıl Antalya'ya getirebiliriz. Bu konuyu Van ve Antalyalı turizmcilerin bir araya gelerek değerlendirmesi lazım. Böyle bir iş birliği yaparsak ülkenin kazanabileceği bir sinerji ortaya koyabiliriz."

"Van'ın yatak kapasitesi yetersiz"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin de iş insanlarını bir araya getirerek iki il arasında köprü oluşturmayı planladıklarını dile getirdi.

Van'ın sınır ili olması nedeniyle ciddi bir potansiyelinin olduğuna dikkati çeken Çetin, bundan sonraki süreçte Antalya ile Van'ın ticaretini nasıl geliştirebileceklerini konuştuklarını aktardı.

İş insanlarını buluşturarak batıdaki enerjiyi bölgeye getirmek için çaba gösterdiklerini belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda sağlanan huzur ortamı sayesinde insanlar korkmadan buraya gelebiliyor. Bundan birkaç yıl önce iş insanlarını bölgeye getiremezdik. Şimdi huzur ortamı olunca çok rahat getirerek burada yatırıma yönlendirebiliriz. Bölgede turizm alanında ciddi eksiklikler var. Kapıdan giren İranlı turist sayısını öğrendim. Günlük minimum 3 bin kişi, bazı günler 5 bin kişi giriyor. Bu, ayda 150 bin kişi ediyor. Yani İran'dan yıllık 1 milyon turist girişi olacak. Van'ın yatak sayısına bakıldığında 6 bin yatak var ve yetersiz. Bizim kabaca hesaplamamızla 25-30 bin yatak olması lazım. Bununla ilgili heyetimizdeki arkadaşlarımızla görüşmeler yapıldı. Birkaç kişi otel için girişimde bulunuyor. Valimiz de destek olacak ve muhtemelen Antalya'dan bir iş adamımız burada otel yapacak. Böylece iş birliğimiz hızlanacak."

Kaynak: AA