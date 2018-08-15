Van Van Gölü Kıyısına Vuran Martı Ölüleri Toplandı Hd

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Van Gölü kıyısındaki Çarpanak ve Adır adalarında yaşanan martı ölümleri sonrası harekete geçti. Ekipler, kıyıya vuran martı ölülerini topladı.

Van Gölü'ndeki Adır ve Çarpanak adalarında bulunan doğal yaşam alanlarında binlerce martı öldü. İnci kefallerinin üremek için tatlı sulara göç etmesi nedeniyle martıların öldüğü belirtildi. Kıyıya vuran martı ölüleri, hastalık riski nedeniyle köylüleri tedirgin etti. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi tarafından martı ölülerinin toplanması amacıyla çalışma başlatıldı. Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sahildeki martı ölülerini tek tek toplayarak çöp poşetlerine koydu. Çalışmaları yerinde takip eden Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Selçuk Doğru, martı ölümlerinden dolayı adalarda koku ve görüntü kirliliğinin oluşmaması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Doğru, Sayın Valimiz ve Genel Sekreterimizin talimatları doğrultusunda mobil ekipler oluşturduk. Bu ekiplerimiz hem martı ölüleri, hem de sahildeki tüm katı atık ve çöpleri toplamaktadır. Özellikle Adır Adası çevresinde martı ölümleri yoğun olarak yaşanmaktadır. Ekiplerimiz, buna müdahale etmektedir. Ayrıca şehir içindeki dereler ve vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları Amik, Mollakasım, Akdamar, Adır ve Ayanıs gibi adalarda da düzenli olarak temizlik yapılmaktadır dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, martı ölülerini toplayan Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Prof. Dr. Aslan, Martı ölümleri en çok Adır ve Çarpanak adalarında oluyor. Bu üreme sezonunda martıların sayıları ve yoğunlukları artmakta ve buna bağlı normal ölümler yaşanmaktadır. Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı da ölen martıların herhangi bir görüntü kirliliğine sebebiyet vermemeleri için temizlik çalışması yürütmektedir diye konuştu.