Van Van'da 15 Kişilik Minibüsten 39 Kaçak Göçmen Çıktı

Van'da 15 kişilik minibüsten 39 kaçak göçmen çıktı

Van-Hakkari karayolu üzerinde uygulama yapan polisin şüphe üzerine durdurduğu 15 kişilik minibüste, 39 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, göç idaresine teslim edildi.

Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Hakkari- Van karayolu üzerinde uygulama noktası kurdu. Bu sırada karayolunda ilerleyen bir minibüs, şüphe üzerine durduruldu. Polisler, 15 kişilik minibüsün kapılarını açtığında 18 Afganistan, 9 Pakistan, 9 Bangladeş, 2 Suriye, 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen ile karşılaştı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İnsan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA