Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bilmez, muhtarları Kovid-19 konusunda uyardı
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Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bilmez, muhtarları Kovid-19 konusunda uyardı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, il dışından gelen koronavirüs (Kovid-19) vakalarının bildirilmemesi ve izinsiz taziyelerin düzenlemesine bağlı vaka artışları konusunda muhtarların duyarlı olmalarını istedi.

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bilmez, muhtarları Kovid-19 konusunda uyardı
11.05.2020 20:11 | Son Güncelleme: 11.05.2020 20:15

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, il dışından gelen koronavirüs (Kovid-19) vakalarının bildirilmemesi ve izinsiz taziyelerin düzenlemesine bağlı vaka artışları konusunda muhtarların duyarlı olmalarını istedi.

Van Polisevi'nde sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen toplantıda muhtarlarla görüşen Bilmez, kentteki vakaların çoğunluğunun İstanbul ve diğer batı illerinden gelenlerden kaynaklandığını söyledi.

2020 yılı itibariyle Van'da çığ ve deprem gibi tahlisiz olayların yaşandığını, o süreçte depremle ilgilenirken pandemiyle karşı karşıya kaldıklarını anımsatan Bilmez, şunları kaydetti:

"Pandemi ilk Çin'de çıktı ve sonra İran'da görülünce Türkiye'de herkes Van'dan korkmaya başladı. Hatta bilim adamları en riskli illerden biri olarak Van'ı gösterdi. Sebebi de vakaların İran'dan Van'a, buradan da Türkiye'ye yayılacağı gibi bir endişeden kaynaklanmaktaydı. Ancak alınan tedbirlerden dolayı beklenilen ve korkulan sıkıntı yaşanmadı. Ama başka bir yerden sıkıntı yaşamaya başladık. 3-4 vakamız umre, geri kalanların hepsi özellikle İstanbul'dan ve batı illerinden gelip 14 günlük kurala uymamasından kaynaklandı. Yine de vaka sayımız çok fazla değildi. Cevdet Paşa Mahallesi'nde Turgut soy isimli ailenin bir ferdinin vefatı sonrası resmi bir taziyenin kurulmamasına rağmen, evde kendi aralarında gizli taziye kurmalarından dolayı aynı soyadından 23 vatandaşımızın test sonuçları pozitif çıktı."

"Vaka sayısı artmaya devam ediyor"

Taziye, düğün törenleri ve mevlitler konusunda hem din alimlerinin hem de sağlık alanında uzmanların can güvenliği açısından yapılmaması gerektiğiyle ilgili ortak kararlarının olduğunu ifade eden Bilmez, şöyle devam etti:

"Süreçte 3-4 gün neredeyse hiç pozitif vakamız çıkmadı. Daha sonra Ortanca Mahallesi'nde bir kişinin vefat etmesiyle gizli bir taziye düzenlendiğini öğrendik. Burada hem taziye düzenlenmiş hem de mevlit verilmiş. Şu an oradan pozitif vaka sayısı artmaya devam ediyor. Özalp ilçemizde hiç vaka yokken bu taziyeden dolayı vakalar tespit edildi. Ama sadece orada değil, Van merkezinin 7-8 mahallesinde sadece Ortanca kaynaklı vakamız var. Bütün bunlara neden olan bir kişidir. O kişi şimdi sevdiklerini ve ailesini perişan etti. Karantinaya alınan ve vaka artışının devam ettiği İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde iki kişi hastaneden kaçtı. Bunlardan birinin testi pozitif çıktı. Bir kişi hastaneden niye kaçar? Hem de test sonuçları pozitif olan bir kişi. Bu kişiye tekrar gidip Ortanca Mahallesinde bulduk."

"Hastayız diyorlar, hastaneden kaçıyorlar"

Vali ve Belediye Başkan Vekili Bilmez, Ortanca Mahallesi'nden bazı kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "ateşimiz var, hastayız" dediğini aktararak, "Onları alıp hastaneye getiriyoruz ve bir bakıyoruz hastaneden kaçmışlar. Meğer mahalleden çıkmak için numara yapıyorlar. O mahalledeki aile hekimi karar vermeden o mahalleye ambulans göndermeme kararı aldık. Ortanca Mahallesi'nde vaka artışı olmasına rağmen hala işin hilesine kaçan kişiler var." diye konuştu.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile ilçe emniyet amirleri de katıldı.

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bilmez, muhtarları Kovid-19 konusunda uyardı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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