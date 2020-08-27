Van Valisi'nden çöp kutusundaki bayrağı alan iki kardeşe altın VAN'ın İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithat Bey Mahallesi'nde çöp kutusunda atıkları toplarken gördüğü Türk bayrağını alıp, tel örgülü alana asan Yunus (14) ve Argeş (13) Duman kardeşlerlerle ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük ilgi gördü.

VAN'ın İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithat Bey Mahallesi'nde çöp kutusunda atıkları toplarken gördüğü Türk bayrağını alıp, tel örgülü alana asan Yunus (14) ve Argeş (13) Duman kardeşlerlerle ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük ilgi gördü. Görüntüleri izleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, polisin bulduğu iki kardeşi, anne ve babasıyla birlikte makamında kabul ederek, altın ve çerçeveli Türk bayrağı ile ödüllendirdi.

Hakkari'nin Geçitli köyünden 3 yıl önce Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Mithat Bey Mahallesi'ne yerleşen güvenlik korucusu Şemsettin ve Seyran Duman çiftinin öğrenci çocukları Yusuf ve Argeş kardeşler, dün akşam saat 18.30 sıralarında evlerine yakın olan çöp merkezinde kağıt ve pet atıkları topladı. İki kardeş, çöp kutusuna atılan Türk bayrağını çıkartıp öptükten sonra, tel örgülü alana astı. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, Twitter'da paylaşıldı. Sosyal medyada paylaşılmasının ardından, büyük ilgi gören Duman kardeşlerle ilgili video, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in de dikkatini çekti. İki kardeş, Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri tarafından adresleri tespit edilerek, ailece valilik makamına getirildi. Vali Bilmez, çöpe atılan Türk bayrağını bulup, tel örgülü alana asan Argeş, Yunus, babaları Şemsettin, annesi Seyran ve küçük kız kardeşi Cemre'yi makamında kabul ederek tebrik etti.

'SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ. O BAYRAK HERKESİN BAYRAĞI'Türk bayrağına sahip çıkan iki kardeşi birer Cumhuriyet altını ve çerçeveli Türk bayrağı ile ödüllendiren Vali Bilmez, vatanına ve milletine duyarlı çocuklar yetiştiren güvenlik korucusu baba Duman'ı tebrik etti.Vali Bilmez, Hakkari'nin Geçitli köyünden Van'a yerleşen Duman kardeşlerin hayat şartlarını zorlayarak okuduklarını söyledi.Vali Bilmez, "Duman kardeşler aynı zamanda ailelerine katkıda bulunmaya çalışıyor. Çöp toplarken, çöplerin içerisinde Türk bayraklarının olduğunu görünce Yunus, kardeşi Argeşe, bu bayrakları buradan kaldırıp, yanında bulunan çit duvarının üzerine asılmasını istemiş. Çocuklarımız, 'bu bayrak hepimizin bayrağı' demiş. Babaları güvenlik korucusu. Bu bayrak için mücadele ettiği ve ülkemizin bağımsızlığı, birliği, beraberliği, kardeşliği için mücadele ettiğine inandıkları, birlik ve beraberliğimizin sembolü olduğu için alıp kaldırmışlar. Biz kendileriyle gurur duyuyoruz. İyi ki varlar. Bütün Türkiye'ye örnek olacak bir davranış sergilediler. Onları yetiştiren anne, babalara da teşekkür ediyoruz. Bu çocuklarımızın artık okuldaki velisi biz olacağız. İnşallah bütün ihtiyaçlarını, derslerini takip edeceğiz. Yanlarında olacağız. Biri polis olmak istiyor, biri de doktor olmak istiyor. Küçük kızımız da doktor olmak istiyor. İnşallah hayallerini gerçekleştirecekler. O konuda biz de yardımcı olacağız. Bugün Türkiye'nin birçok yerinden arayıp sizleri tebrik eden, sizlere ulaşmak isteyen insanlar olduğunu biliyoruz. Bize de ulaştılar. Allah yar, yardımcınız olsun. Sizinle gurur duyuyoruz. O bayrak, bu ülkede yaşayan herkesin bayrağı. Dolayısıyla Hakkari'den Edirne'ye herkesin bayrağı" dedi.'BAYRAĞIMIZI ÇOK SEVİYORUZ'Bayrağı çöpten alıp, çitli duvara asan Vali Mithat Bey Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Argeş ve aynı okuldan mezun olan abisi Yunus Duman, babasının güvenlik korucusu olduğunu ifade ederek, "Babam güvenlik korucusu. O bayrak için savaşıyor. Bu bayrak için her şeyi yapıyor. Ben de öyle yaparım. Bayrağı çok seviyorum. Çöp toplarken bayrağı bulup, astık" diye konuştu.'ÇOCUKLARIMLA GURUR DUYUYORUM'Çocuklarıyla gurur duyduğunu söyleyen baba Şemsettin Duman da "Çocuklarının okuması için elimden geleni yapıyorum. Güvenlik korucusuyum. Onlar için bu mücadeleyi veriyorum. Çöplerde atık ve hurda malzeme toplayıp bize katkıda bulunuyorlar. 3 yıl önce Hakkari'nin Geçitli Köyü'nden Van'a geldik. Burada kirada oturuyoruz. Çok teşekkür ederim çocuklarıma. Onlarla gurur duyuyorum" dedi.Vali Bilmez, makamında ağırladığı Duman kardeşleri kapıya kadar uğurladı. Argeş ve Yunus Duman, valilik girişindeki bayrağı önce öptü, daha sonra da mahalledeki çöp alanına giderek, burada ellerine aldıkları Türk bayrağı ile poz verdi.

Kaynak: DHA