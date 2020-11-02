Van Valisi Mehmet Emin Bilmez yenilenen caddeleri inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, prestij cadde uygulaması kapsamında yenilenen caddeleri inceledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, prestij cadde uygulaması kapsamında yenilenen caddeleri inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki yolların kalitesinin yükseltilmesi, daha modern ve güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Hacıbekir Caddesi'nde başlatılan çalışmaların ilk etabı tamamlandı.

İki Nisan Kavşağı ile Eski Vali Konağı arasında yapılan çalışmaları denetleyen Bilmez, esnafın da talep ve önerilerini dinledi.

Vali Mehmet Emin Bilmez, yaptığı açıklamada, prestij cadde uygulamasıyla caddelerin modern bir görüntüye kavuştuğunu söyledi.

Vatandaşlara daha konforlu bir ortamda yaşama imkanı sağlamaya çalıştıklarını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Hacıbekir Caddesi'nin yenilenmesiyle ilgili vatandaşlarımızın talebi vardı. Bu talebi göz önüne alarak bir yenileme çalışması başlattık. Hacıbekir Caddesi Cumhuriyet Caddesi standartlarına kavuşturuldu. Ruhsatsız iş yerleri kapatıldı. Sebze hali civarında güzel bir peyzaj düzenlemesi yapıldı. Sebze hali kavşağına güzel bir saat kulesi yapılacak. Hacıbekir Caddemiz kentin en prestijli caddelerinden bir olacak. Bu sayede kentimiz Maraş ve Cumhuriyet caddelerinin sıkışıklığından kurtulacak. Milli Egemenlik Caddesi'ni de Maraş ve Cumhuriyet caddeleri standardına kavuşturduk. Van'ın en büyük sorunu kent merkezinin İpekyolu ilçemizin birkaç yerine sıkışmış olmasıdır. Yapılan çalışmalarla şehir merkezindeki yüksek kiralarında düşmesi sağlanacak. Cumhuriyet Caddemizdeki bir dükkanın kirası İstanbul'un Bağdat Caddesi'ndeki dükkan kirasından daha fazladır. Bunun sebebi şehir merkezinin küçük bir yere sıkışmış olmasıdır. Şehir merkezimiz yayılacak. Bu çalışmalarla hem trafik rahatlayacak hem de şehrimiz güzelleşecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan