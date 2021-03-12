Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den okul ziyareti
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Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den okul ziyareti

12.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:24
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den okul ziyareti

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kontrollü normalleşme süreciyle okulların açıldığı Van'da, Edremit ilçesindeki TESKOMB Süphan Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kontrollü normalleşme süreciyle okulların açıldığı Van'da, Edremit ilçesindeki TESKOMB Süphan Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Sabah saatlerinde okula gelen Vali Bilmez'i, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve öğretmenler karşıladı.

İlk olarak ana sınıfına giren Vali Bilmez, minik öğrencilerin sıralarına oturarak onlarla yakından ilgilendi. Vali Bilmez, çalışma ve etkinliklerini birlikte yaptığı minik öğrencilerin sevincine ortak oldu.

Daha sonra 8. sınıf öğrencilerinin sınıfına giren Vali Bilmez, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak hedeflerini belirlemelerini istedi.

Öğrencilere hedefini hep canlı tutmaları gerektiğini hatırlatan Vali Bilmez, "Umutsuzluğa kapılmayın. İyi bir planlama ile istediğinizi elde edersiniz. Kendinize güvenin. Okul insana sadece rehberlik eder. Asıl cevher insanın kendisidir." dedi.

Öğrencilerin merak ettiği soruları da cevaplayan Vali Bilmez, son olarak öğretmenlerle bir araya gelip, sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin

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