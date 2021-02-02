Vali Mehmet Emin Bilmez'den "mutasyonlu Kovid-19 virüsü" açıklaması

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kentte mutasyonlu Kovid-19 vakasına ilişkin bir tespitin bulunmadığını belirterek, "Şüphe üzerine bir vakadan numune alarak Ankara'ya gönderdik, sonuçlarını bekliyoruz." dedi.

Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahad Arvas ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ile Tuşba ilçesinde yapımı tamamlanan Aile Sağlık Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Milletvekilleriyle beraber Aile Sağlık Merkezini gezen Bilmez, gazetecilerin "kentte mutasyonlu Kovid-19 virüsü tespit edildiği" iddiasına ilişkin sorusuna, "Şüphe üzerine bir vakadan numune alarak Ankara'ya gönderdik, sonuçlarını bekliyoruz. Mutasyona uğramış bir vaka olduğu konusunda daha bir tespit yok ama tedbirlerimizi elden bırakmadık." yanıtını verdi.

Van'ın yeni tip koronavirüs tedbirlere en çok uyan illerin başında geldiğini belirten Bilmez, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı kent sakinlerine teşekkür etti.

Hasta ve vaka sayılarında önemli oranda düşüşün yaşandığını vurgulayan Bilmez, şunları kaydetti:

"Tedbirleri elden bırakmamamız lazım. Rehavete kapılırsak bu hastalığın tekrar tırmanışa geçebileceğini bilmemiz gerekiyor. Mesafe, maske ve temizlik konusunda tedbirlere devam edeceğiz. Ev ziyaretleri yapmayacağız, mecbur olmadıkça sokağa çıkmayacağız. Yüzdük yüzdük son kısma geldik. Van halkından bir süre daha sabır ve fedakarlık istiyorum. Sağlık çalışanlarımızın hemen hemen tümüne yakını aşı oldu. Bir kısmı zaten daha önce hastalığı atlatmıştı. Onların da büyük kısmı aşı oldu. Filyasyon çalışmaları devam ediyor. Sağlık çalışanlarımız herkesin sağlığının korunması için görevlerinin başında. İyi ki varlar. Van'da mutasyonlu bir vakamız yok."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar