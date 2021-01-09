Van Valisi Mehmet Emin Bilmez "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye'de 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961 yılında kabul edilmesiyle, her yıl 10 Ocak tarihinin "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlandığını ifade eden Vali Bilmez, şunları kaydetti:

"Basın ve yayın organlarımız, daima demokrasimizin mihenk taşlarından biri olmuştur. Her geçen gün büyüyen ve gelişen yapısıyla basın camiasının her meseleye yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşması, millet şuurumuzun sağlamlığı ve demokrasimizin güçlenmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, bu kutsal mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren ulusal basın mensuplarımız ile ilimizin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkılar sağlayan yerel basın mensuplarımızın '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin