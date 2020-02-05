Van Valisi Bilmez: "Yaralılarımızın genel durumları iyi, hayati tehlikesi olan yaralımız...

05.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:46

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray ilçesinde düşen çığın altında kalan iş makinesi ve minibüsten kurtarılan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Olayda yaşamını yitiren vatandaşların yakınlarına da baş sağlığı dileğinde bulunan Bilmez, dün gece ara verilen kurtarma çalışmalarına sabah saat 8.00 itibarıyla tekrar başlandığını anlattı.

Olayda vefat eden 5 kişiden 2'sinin cenazesinin Bahçesaray'da, 3 kişinin cenazesinin de kent merkezinde defnedileceğini aktaran Bilmez, şunları söyledi:

"Hastanedeki yaralılarımızın genel durumları iyi, hayati tehlikesi olan yaralımız bulunmamaktadır. Çığın altında 2 vatandaşımızın daha olduğunu değerlendiriyoruz. Bölgede hava koşulları hala çok uygun değil, kar devam ediyor, çığ tehlikesi hala mevcut. Gerekli önlemler alındı."

Bilmez, Bahçesaray ilçesine giden ve gelen vatandaşlardan, mutlaka ekiplerin uyarılarını dikkate almalarını istedi.

Dün üzerine çığ düşen minibüste bulunan Emirhan Kaymaz, Mecbure Tosun, Gülistan Alav, Kerem Turan ve Ayşe Turan hayatını kaybetmiş, Fethi, Adalet ve Nezir Turan ile Veysel Atlan, Mehmet Yaralı ve Sadık Türkeş ile iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle yaralanmıştı.

Kaynak: AA