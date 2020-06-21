Van Valisi Bilmez ve eşi şehit babalarını yalnız bırakmadı Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez babalar gününde şehit aileleriyle bir araya geldi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez babalar gününde şehit aileleriyle bir araya geldi.

Vali Bilmez ve eşi, ilk olarak 2 Temmuz 2012'de Van'da depremzedelerin kaldığı konteyner kentin güvenliğini sağlarken PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen polis memuru Murat Dilmaç'ın ailesini ziyaret etti.

Şehidin annesi Aynur ve babası Celalettin Dilmaç tarafından karşılanan Bilmez, Dilmaç'ın babalar gününü kutlayarak, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu söyledi.

Daha sonra 10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'taki Vodafone Arena Stadı'nın yanında gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında şehit olan polis memuru Soner İdil'in ailesiyle bir araya gelen Bilmez, bu anlamlı günde şehit ailelerinin yanında olmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kaynak: AA