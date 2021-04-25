Van Valisi Bilmez ters lalenin hikayesini dinledi

Van Valisi Bilmez ters lalenin hikayesini dinledi Vali Bilmez ters laleleri ziyaret etti Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Gevaş ilçesindeki mezarlıkları süsleyen, yöre halkı tarafından 'hüznün çiçeği' olarak bilinen ve koruma altında bulunan ters...

Van Valisi Bilmez ters lalenin hikayesini dinledi

Vali Bilmez ters laleleri ziyaret etti

VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Gevaş ilçesindeki mezarlıkları süsleyen, yöre halkı tarafından 'hüznün çiçeği' olarak bilinen ve koruma altında bulunan ters lalelerin bulunduğu alanı ziyaret etti.

Doğu Anadolu'da uzun geçen kış mevsiminin bittiğinin habercisi olan ters laleler, havaların ısınmaya başladığı bu günlerde Gevaş ilçesinde renk renk çiçek açmaya başladı. Bölge halkı tarafından "hüzün çiçeği" olarak adlandırılan ve 15 günlük ömürleri olan ters laleler, bu yıl Gevaş ilçe sınırlarındaki bazı mezarlık alanlarında çiçek açtı. Gevaş ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Dilmetaş Mahallesi'ndeki Sultan Hacı Zübeyt Türbesi'nin hemen yanı başında bulunan alanda Gevaş ovasına bakan, Van Gölü ve Akdamar Adası'na hakim olan bir noktada açan ters laleler, seyri güzel manzaralar oluşturuyor.

Bölgede inceleme yapan ve bir ziyaret gerçekleştiren Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, hüzün çiçeğinin de hikayesini dinledi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk ve Van YYÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüveyde Tunçtürk tarafından ters lalelerin hikayesini dinleyen Vali Bilmez, daha sonra bölgede inceleme yaptı.

"Ters lalelere sahip çıkalım"

İHA muhabirine konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, ters lalenin doğal olarak korunarak bugünlere kadar geldiğini belirtti. Ters lalelerin ömürlerinin çok kısa olduğunu ve birkaç hafta dayanabildiğini ifade eden Vali Bilmez, köylülerin bilinçli davranarak hem mezarlığa hem de ters lalelere sahip çıktığını söyledi. Vali Bilmez, "Buraya ziyarete gelenlerin ters laleleri koparmamalarını rica ediyoruz. Çünkü Türkiye'nin birçok yerinde insanlar bu laleleri görmeye geliyor. Ziyarete gelenlerin hem mezarlıklara hem de lalelere dikkat etmelerini istiyorum" dedi.

(YLM-MSA-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ