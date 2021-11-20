Van Valisi Bilmez: Taziye yemeklerini yasakladık, vaka sayısında ciddi düşüş oldu

VAN (DHA) - VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Sağlık Bakanlığı'nın haftalık paylaştığı koronavirüs risk haritasında, haziran ve eylül aylarında Türkiye'nin en kötü illerinden olduklarını ancak alınan önlemlerle şu an en iyi iller arasında bulunduklarını söyledi. Bilmez, "Kentteki toplam vaka sayımız 600 civarında. Günlük vaka sayımız 20'nin altına düşmüş durumda. İyi olmamızın en önemli nedeni taziye yemeklerini yasaklamamız oldu" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı, illere göre risk haritasında 'sarı' kategoride bulunan; birinci doz aşı oranı yüzde 82,5, ikinci doz aşı oranın ise yüzde 70 olduğu Van'da alınan önlemlerle yoğun bakımda yatan hasta sayılarında büyük düşüş yaşandı. Günlük vaka sayısının 20'nin altına düştüğü kentte, toplam vaka sayısının ise 600 olduğu belirtildi.

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