Van Valisi Bilmez, tamamlanan yol ve caddeleri inceledi

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan yol ve caddeleri inceledi.

Bilmez, beraberindeki AK Parti Van Milletvekili Abdullahat Arvas ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile İpekyolu ilçesine bağlı Zübeyde Hanım ve Sıhke Caddeleri ile Sanat Sokağında tamamlanan yol ve caddeleri denetledi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'dan bilgi alan Bilmez, caddelerdeki esnafı ziyaret etti, talep ve sorunlarını dinledi.

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

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