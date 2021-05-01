Van Valisi Bilmez: "Şu an itibarıyla vaka sayısında gözle görülür bir düşüş görmekteyiz"
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Van Valisi Bilmez: "Şu an itibarıyla vaka sayısında gözle görülür bir düşüş görmekteyiz"

Van Valisi Bilmez: 'Şu an itibarıyla vaka sayısında gözle görülür bir düşüş görmekteyiz'
Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentte vaka sayısında düşüş yaşandığını bildirdi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentte vaka sayısında düşüş yaşandığını bildirdi.

Vali Bilmez, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu ile Edremit ve Gevaş ilçelerindeki polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti.

Denetimlerle ilgili güvenlik güçlerinden bilgi alan Bilmez, görev başındaki ekiplere tatlı ikram etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Bilmez, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kriz merkezini arayanlara filyasyon ekiplerinin evlerinde müdahale ettiğini söyledi.

Tam kapanmayla beraber batı illerden kente gelenlerin kontrol noktalarında yoğunluk oluşturduğunu anlatan Bilmez, "Sağlık ekiplerimiz de güvenlik güçleriyle beraber kontrol noktalarında görev yapacaklar. Jandarma ve polis ekiplerimiz kentin farklı noktalarında 24 saat esasına göre denetimler yapıyor. Karantinada olması gerekenlerin de takibi yapılıyor." dedi.

"Vaka sayısında gözle görülür bir düşüş görmekteyiz"

Karantinada olması gerektiği halde dışarı çıktığı tespit edilenlerin yurtlara yerleştirildiğini hatırlatan Bilmez, şu ana kadar karantinada olması gereken yaklaşık 950 kişinin uygulama noktalarında yakalandığını belirtti.

Aşı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini dile getiren Bilmez şunları kaydetti:

"65 yaş üstü yaşlılarda aşı oranımız yüzde 77 ama genel oranımız yüzde 95 civarında. Aşı çalışmalarında herhangi bir sıkıntımız yok. İsmi sisteme düşenlerin aşıları yapılmaya devam ediliyor. Vatandaşlarımızdan sırası gelenlerin aşı olmalarını bekliyoruz. Tüm hastanelerimizde aşı çalışmaları yapılıyor. Şu an için hastanelerimizde Kovid-19 için ayrılan yatakların doluluk oranı yüzde 30'un altında. Hastanelerde yatan hasta sayısı itibarıyla iyi durumdayız ama son haftalarda vaka sayısında biraz artış oldu. Bir haftaya yakındır da bir durağanlık söz konusu. Şu an itibarıyla vaka sayısında gözle görülür bir düşüş görmekteyiz. Vatandaşlarımızdan mesafe, maske ve temizlik kuralına uymalarını bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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