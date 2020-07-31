Van Valisi Bilmez, sınırdaki askerlerle bayramlaştı
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Van Valisi Bilmez, sınırdaki askerlerle bayramlaştı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İran sınırındaki birlikleri ziyaret ederek, askerlerle bayramlaştı.

Van Valisi Bilmez, sınırdaki askerlerle bayramlaştı
31.07.2020 13:11 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:08

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İran sınırındaki birlikleri ziyaret ederek, askerlerle bayramlaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Bilmez, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Müftüsü Ömer Keskin ile Çaldıran ilçesindeki Soğuksu Hudut Karakolu'na gitti.

Burada Kaymakam Adem Can, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 6. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul tarafından karşılanan Bilmez ile beraberindekiler, bayram namazı kıldı, askerle bayramlaştı.

Ardından Yaşkütük Jandarma Karakol Komutanlığı'na geçen Bilmez, vatanın bölünmez bütünlüğü için görev yapan ve bölücü terör örgütü PKK'ya karşı kahramanca mücadele eden askerleri kutladı, görevlerinde başarı diledi.

Daha sonra Tavşantepe Jandarma Üs Bölgesi'ni ziyaret eden Bilmez ile beraberindekiler, Edremit ilçesinde de polis ve jandarma müşterek uygulama noktasında güvenlik güçleri ve vatandaşla bayramlaştı.

Kaynak: AA

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