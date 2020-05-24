Van Valisi Bilmez, şehit ve engelli aileleriyle bayramlaştı
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Van Valisi Bilmez, şehit ve engelli aileleriyle bayramlaştı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, telekonferans yöntemiyle şehit ve engelli ailelerinin bayramını kutladı.

Van Valisi Bilmez, şehit ve engelli aileleriyle bayramlaştı
24.05.2020 14:37 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:56

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, telekonferans yöntemiyle şehit ve engelli ailelerinin bayramını kutladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilmez, 2011'de Bitlis'in Güroymak ilçesinde PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan polis memuru Kamuran Ercan'ın ailesinin evine telekonferansla bağlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Tarık Kuşman'ın da hazır bulunduğu görüşmede, Vali Bilmez ve eşi, şehidin babası İdris, annesi Ümmühan, eşi Nazlı ve 9 yaşındaki oğlu Ümit Nebi Kamuran Ercan ile görüştü.

Şehit ailelerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Bilmez, onlara minnet duyduklarını ve her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Şehidin ailesi de devlet büyükleri tarafından hatırlanmanın çok kıymetli olduğunu belirterek, "Devletimiz hep bizim yanımızda oldu. Hiç eksiklik hissetmedik. Allah siz devlet büyüklerimize ve devletimize zeval vermesin." dedi.

Bilmez, daha sonra doğuştan kendisi ve 2 çocuğu da engelli olan Kamil Koç'un yaşadığı eve bağlanarak bayramlarını kutladı.

Koç ailesi de Bilmez ve eşine duyarlılıkları ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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