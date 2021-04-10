VAN VALİSİ BİLMEZ, NASA YARIŞMASINDAKİ VAN GÖLÜ FOTOĞRAFINA DESTEK İSTEDİ
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VAN VALİSİ BİLMEZ, NASA YARIŞMASINDAKİ VAN GÖLÜ FOTOĞRAFINA DESTEK İSTEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van Valisi Bilmez, NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafına destek İstediABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlemiş olduğu 'Dünya Turnuvası' adlı online fotoğraf yarışmasında Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş görseli finale kaldı.

Van Valisi Bilmez, NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafına destek İstedi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlemiş olduğu 'Dünya Turnuvası' adlı online fotoğraf yarışmasında Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş görseli finale kaldı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, oy kullandığı Van Gölü fotoğrafının birinci olması için destek istedi.

NASA, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlarca çekilen dünya fotoğraflarından oluşan bir yarışma başlattı. 'Dünya Turnuvası' ismindeki online yarışmada yer alan fotoğraflar arasında Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı da yer aldı. Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla birlikte Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de yer verildi. Online yarışmada Van Gölü'nün fotoğrafı, 3 turda 28 fotoğrafı eledi ve yarı finale kaldı. Yarı finallerdeki oylama sonucunda da Van Gölü fotoğrafı yüzde 94 oy aldı. Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü fotoğraf ile Astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen Amerika kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların göründüğü fotoğraf finale kaldı.

VALİ BİLMEZ; OY KULLANMAYA DAVET EDİYORUM

Van Gölü'nün finale kaldığı fotoğrafını oylayan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Gölü'nün çok önemli bir değer olduğunu belirterek, 'Her iki fotoğrafta çok güzel. Ancak Van Gölü'nün çekilen fotoğrafı, etkileyici ve gölümüzün ne kadar gizemli olduğunu gösteriyor. Van Gölümüzün birinci olması ilimiz, bölgemiz ve ülkemizin tanıtımına çok katkısı olacaktır. Van Gölü gerçekten sahip çıkılması gereken ender değerlerden birisidir. Van Gölü konusunda farkındalık yaratmak, Van Gölüne vatandaşlarımızın sahip çıkması, kirletilmemesi, gelecekteki nesillere aynı mavilikte teslim edilmesi için inşallah katkısı olur. Bunun turizmimize de katkısı olacağına inanıyorum. Tüm vatandaşlarımızı, hemşerilerimizi Van Gölümüzü birinci yapmak için oy kullanmaya davet ediyorum" dedi.

VAN VALİSİ BİLMEZ, NASA YARIŞMASINDAKİ VAN GÖLÜ FOTOĞRAFINA DESTEK İSTEDİ
VAN VALİSİ BİLMEZ, NASA YARIŞMASINDAKİ VAN GÖLÜ FOTOĞRAFINA DESTEK İSTEDİ
VAN VALİSİ BİLMEZ, NASA YARIŞMASINDAKİ VAN GÖLÜ FOTOĞRAFINA DESTEK İSTEDİ
VAN VALİSİ BİLMEZ, NASA YARIŞMASINDAKİ VAN GÖLÜ FOTOĞRAFINA DESTEK İSTEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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