Van Valisi Bilmez, liseli öğrencilerle buluştu

11.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:00

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit ilçesindeki Türk Telekom Fen Lisesi'nin öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin ve okul yöneticileri tarafından karşılanan Vali Mehmet Emin Bilmez, ilk olarak bir sınıfta öğrencilerle sohbet etti.

Vali Bilmez, öğrencilere tavsiyelerde bulunup tecrübelerini paylaştı.



Öğrencilerden, gelecekle ilgili büyük hayaller kurmalarını isteyen Bilmez, "Hayali olmayanın geleceği de yoktur. Kendinizi beğenin, sevin ve kendinize zaman ayırın. Kendinizi iyi yetiştirirseniz hem çok başarılı olursunuz, hem de devletinize milletinize faydalı olursunuz. Hepiniz hayal ettiğinizi elde edecek yeteneklere sahipsiniz. Bir şeyi hayal edip gerçekten isteyen bir insanın buna ulaşmaması mümkün değil. Unutmayın gelecekte bilgiden çok yetenekler de çok önemli olacak. Ondan dolayı yeteneklerinizi de geliştirin." dedi.



Sosyal yönden güçlü bir yapıya sahip olarak hayatlarına yön vermeleri gerektiğini öğrencilere tavsiye eden Bilmez, şunları kaydetti:



"Bunun için kitap okuyun. Sevdiğiniz kitapların dışında sizin çizginizde olmayan kitapları da okuyun ve dünyadan haberdar olun. Gelecekte bizim yerimizde siz olacaksınız. Eğer hayat bilginiz yeterli değilse, başarılı olmanız için mesleki bilginiz yeterli olmayacak. Lütfen hayatınızda sizin gibi düşünmeyen, sizin gibi yaşamayan insanlara da saygı gösterin. Artık sınırların olmadığı bir dünyada yaşıyoruz."

Vali Mehmet Emin Bilmez, ziyaretinde öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA