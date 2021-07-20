Van Valisi Bilmez Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu
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Van Valisi Bilmez Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu

Van Valisi Bilmez Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Kurban Bayramı dolayısıyla mesai yapan kamu görevlileri ile şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Kurban Bayramı dolayısıyla mesai yapan kamu görevlileri ile şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Bilmez, eşi Meral Bilmez ile AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve eşi Şebnem Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve eşi Müşerref Aydın ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Tarık Kuşman ile Edremit ilçesinde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evini ziyaret etti.

Devlet koruması altındaki çocuklarla bir araya gelen Bilmez ve beraberindekiler, çocuklarla yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.

Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Bilmez ve beraberindekiler, daha sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

Sağlık personeli ile görüşen Bilmez, çocuk servisindeki hastaların bayramını kutladı, hastane başhekimliğine atanan Dr. Öğretim Üyesi Kamil Yavuzer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bilmez ve beraberindeki protokol üyeleri, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve 6. Hudut Tugay Komutanlığına geçerek güvenlik güçleri ile bir araya geldi, bayramlarını kutladı.

Vali Bilmez, mesai mefhumu gözetmeksizin vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için görevini başarıyla ifa eden güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Bilmez ve beraberindekiler Şehit Polis Memuru Mehmet Güntin ve Şehit Er Abdulhalık Araz'ın aileleri ile Kıbrıs gazisi Mehmet Sıddık Baysal'ı ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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