Van Valisi Bilmez; "Korona virüs artık Van sokaklarında"

Gazeteci Ziya Türk'ün Van FM'de hazırlayıp sunduğu Van'da Gündem Programı'na konuk olan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van'ın imardan şehiriçi trafiğine, tarımdan spora, hayvan pazarından pandemiye kadar birçok önemli konular hakkında bilgi veri.

"Van'da korona virüs salgını evlerden sokağa indi"

Tedbirlerin gevşetildiği yeni normallerin uygulanmaya başladığı dönemde kontrollü serbestliğe çok dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Vali Bilmez, günlük ortala 7-10 civarında bir vaka tespiti yaptıklarını söyledi. Van'daki vakaların sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilerden kaynaklandığını belirten Vali Bilmez, "Kaynağını nereden kaptığını bilmediğimiz vakalarımız da oluşmaya başladı. Bu nedenle maske, sosyal mesafe ve hijyene daha çok dikkat etmek gerekiyor. Bizim sıkıntı çektiğimiz konu aslında normal taziye evi, taziye çadırında taziye kurmayıp kendi aralarında bir araya gelen taziye amacıyla veya yemek nedeniyle bir araya gelen arkadaşların sebebiyet verdiği vakalar oldu. Ortanca'da bir cenazeden dolayı bir araya gelenlerin sebep olduğu 128 pozitif vakamız oldu. Yine Eminpaşa Mahallesi'nde taziye kaynaklı 50'ye yakın kişi virüse yakalandı. Örmetaş'ta dışarıdan gelenlerin kurallara uymaması sonucu vakalar oldu. Son bir haftaya kadar sokaktan vakamız yoktu. Yüzde 99'u evde izole olan, sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilerden kaynaklandı" dedi.

"Korona virüs artık Van sokaklarında"

Artık Van'da kaynağı belli olmayan vakaların yanı sıra sokaktan da vakaların gelmeye başladığına dikkat çeken Vali Bilmez; "Şu an bizde il dışından gelen vakalarımız her gün çıkıyor. Ama yeni gelen vatandaşlarımız daha bilinçli olduğu için aile de 1- 2 kişi bulaşma şeklinde gidiyor. Bizim geçen Muradiyeli olup Siirt, Batman tarafına gidip gelen bir vatandaşımızdan pozitif vaka olduğu tespit edildi. Bunun birçok kişiyle teması vardı. O temaslardan şimdiye kadar 8 pozitif vaka çıktı. Ama bunun kaynağını biliyoruz. Kimlerle temas kurduğunu da biliyoruz. Bir de Çaldıran'da bir sıkıntımız var. Çaldıran'da normal bir ihbar, bir sıkıntı yokken askere gitmek için yapılan teste bir gencin testi pozitif çıkınca, onun filyasyon çalışmaları yapıldı. Temaslılarına test uygulandı. Orada epey bir pozitif vaka çıktı. Onun kaynağını da, nerden kaptığını da işin doğrusu tamda kavrayamadık. Sadece o ailede 1 ay önce askerden gelen 1 kişi var. Onun kanalıyla mı geldi yoksa başka bir yerden mi geldi bilemiyoruz. Çarşı merkezinde izole ettiğimiz kişi var ve orada da artış var. Onun dışında Erciş ilçemizde İstanbul'dan gelen bir vatandaşımızda vaka çıktı. Bizim Kalecik'te sıkıntımız oldu. Şehirlerarası bir firmada çalışan bir sürücünün pozitif çıkması, ailesi ve çevresine bulaştırması üzerine burada 40'ın üzerinde bir vakamız oldu ve oradaki vaka artışı halen sınırlanamadı. Daha önce vakaların ev kaynaklı oluyordu, artık vakaların sokaktan da gelmeye ve sokaktan da vakalarımız olmaya başladı. Yani kaynağını nereden kaptığını bilmediğimiz vakalarımız da oluşmaya başladı. Vatandaşlarımız sokağa çıktığı zaman sosyal ve fiziki mesafeye dikkat etmeliler. Maskesiz çıkmamalılar. Sağlık Bilim Kurulumuzun tavsiye ettiği hijyen kurallarına dikkat edersek inşallah sıkıntı yaşamayız. Hatta bunda güzel bir örneğimizde var. Gevaş'ta bir vatandaşımızda, eşinde ve çocuklarında pozitif vaka tespit edildi. Bu vatandaşımız ilçede birçok kişiyle temas kurmuştu. Ama gittiği her yere maske ile gitmiş. Temas kurduğu hiç kimsede pozitif vaka çıkmadı. Maskeyi hem kendimizi hem de çevremizi korumak için takmalıyız ve buna dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

"Van Valisi Bilmez'den alternatif yollar ve prestij caddeler müjdesi"

Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin Urartu Oteli'nin karşısındaki yolu Akköprü yoluna bağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyleyen Vali Bilmez, projenin bitmesiyle şehiriçi trafiğinin en az yüzde 20 ile yüzde 30 civarında rahatlayacağını belirtti. Vali Bilmez, "Maalesef imarda kentimize ciddi zararlar vermişiz. AK Parti'nin önünden geçen yol Akköprü'ye çıkacak. İmar planında orada yol. Ama meydan başında bir sitenin yol çekme mesafesinden 3 metre olması gerekirken köşesi tam yolun kenarına gelecek şekilde yapılmış. Şimdi oradan yol götürmeye çalışırken site sakinleri haklı olarak itirazda bulunuyorlar. Bina mevzuata aykırı bir şekilde yapılmış. Geçtiğimiz günlerde o site sakinleriyle bir araya geldik. O kişiye ruhsatı vereni de, o ruhsatı alanı da Allah'a havale ediyoruz diyorlar. Alınmaması gereken bir imar izni alarak yolun bitişiğine bina yapılmış. Orada yolu inşallah en kısa sürede açacağız. Orada yol yapımında çok sıkıntı çekeceğiz ama sağ olsun oradaki mülk sahipleri de bize yardımcı oldu. Bu yol açıldıktan sonra Beşyol'daki trafik en az yüzde 20 ila yüzde 30 civarında rahatlayacak. Eski Araştırma Hastanesi'nin arkasındaki Uzun Sokak vardı. Onu da İpekyolu Belediyemiz ile birlikte çözdük. Oda ciddi bir rahatlama sağlayacak" dedi.

"Cumhuriyet Caddesi'nin asfaltını yenileyeceğiz"

Van'da bu yıl kış mevsiminin çetin geçtiğini ve bundan kaynaklı bazı yollarda bozulmaların meydana geldiğini belirten Vali Bilmez, "Tabi bilindiği gibi bu yıl çok çetin bir kış geçirdik ve bundan dolayı bazı yollarımız bozuldu. Cumhuriyet Caddesi'nin asfaltını yenileyeceğiz. Maraş Caddesi'nin hem kaldırımlarını hem de yolunu yeniden yapacağız. Birde Cumhuriyet Caddesi'nin devamı olan Soydan ve Sebze Hali Kavşakları arasındaki yolda yenileme çalışması yapacağız. Milli Egemenlik Caddesinde de yenileme çalışmaları devam ediyor. Bizim ihalelerimizin hepsi kamu ihale kurumuna kayıt olunarak açık yapılmakta ve hepsi de e-ihale ile yöntemiyle şeffaf bir şekilde yapılmaktadır. Bundan sonrasında bize düşen ise denetimlerde taviz vermemek. Geçmişte belediyede bu konuda ciddi sıkıntılar yaşandı. Belediyelerin bazı masrafları müteahhitlerden karşılanmış. Buda denetimlerde müteahhitlerin naz yapmalarına sebep olmuş" ifadelerini kullandı.

"Balkonlardaki saksıların dahi boş bırakılmaması gerekir"

Pandemi sürecinde Vanlıların daha çok tarıma eğildiğini söyleyen Vali Bilmez, bu yıl ürün konusunda geçmiş yıllara göre daha çok iyi noktada olmayı beklediklerini belirtti. Yaptıkları araştırmaya göre Vanlıların bu yıl bağ, bahçe ve ekim işine daha çok eğildiğini ifade eden Vali Bilmez, Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu ve Edremit Belediyeleri olarak vatandaşlara ciddi anlamda destekler verdiklerini belirtti. Balkonlardaki saksıların dahi boş bırakılmaması gerektiğini belirten Vali Bilmez, Van Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma çok önem verdiklerini ve bunun için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. Vali Bilmez, Van'ın tarımda ve hayvancılıkta tekrar eski günlerine kavuşmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

"Tarıma ciddi anlamda ağırlık veriyoruz"

Van Büyükşehir Belediyesi olarak 200 binin üzerinde fide dağıttıklarını belirten Vali Bilmez, "Bu yıl Van'daki izlenimim de diğer illerle de görüştüğümüzde bu yıl bağ, bahçe ve ekim işine vatandaşlarımızın daha çok eğildiğini, iklim koşullarında bu anlamda daha uygun olduğunu görüyoruz. İnşallah bu sene ürün konusunda geçmiş yıllardan çok daha iyi bir noktada oluruz. Balkondaki saksıyı bile boş bırakmamamız gerekiyor. İpekyolu, Edremit Belediyeleri de biz de bu anlamda ciddi destekler sunduk. 200 binin üzerinde fide dağıtımını yaptık. 5 binin üzerinde ağaç fidesi dağıttık. Çatak'ta bazı köylerimizde fıstık aşılaması yaptık. Geçtiğimiz yıl hazırladığımız ağaçları bu yıl inşallah Temmuz ayında aşılayacağız. Bu yılda üç farklı mahallede ciddi bir çalışma yapıldı" dedi

"Van tarım ve hayvancılıkta eski günlerine kavuşacak"

Van'ın tarım ve hayvancılıkta eski günlerine kavuşması için her türlü desteğin verildiğini belirten Vali Bilmez, "Bu yıl tarım konusunda DAP'tan ciddi destekler alıyoruz. İş makinelerimizi de Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığının emrine verdik. Şuan 13 ilçemizin tümünde imkanlar dahilinde çalışmalar devam ediyor. Bazen bir köyün kalında biriken toprağı alıyoruz, birinin kanalını yapmaya çalışıyoruz, yayla yolunu yapmaya çalışıyoruz. İmkanlarımız doğrultusunda tarıma destek veriyoruz. Tarım sektörü belediyenin zorunlu görevlerinden değildir. Ama yapabileceği alanlar içerisinde bulunmaktadır. Ama tarıma ciddi anlamda ağırlık veriyoruz. 350 kilometreye yakın kanal temizledik. 70 kilometreye yakın kanal tamir ettik. 3 mahallemizde sulama kanalı yapılıyor şuan. Hem demir, hem beton sıvat desteği verdik. Vatandaşlarımızın bütün taleplerini bin anda karşılama imkanımız yok ama bizde imkanlarımız doğrultusunda onların yanında olduğumuzu verebildiğimiz desteklerle ortaya koyuyoruz. Hayvan sulaması için geçtiğimiz yıl 13 mahallemizde sondaj vuruldu. Güneş enerjisi ile o kuyuların çalışmasını sağladık. Yine farklı mahallelerimizde benzer çalışmalarımız var. Hem hayvan sulaması için hem de tarım sulaması için imkanlarımız doğrultusunda destek olmaya çalışıyoruz. Erciş Üzümü ve Çubuk Fidan yetiştirilmesi konusunda ciddi çalışmalarımız oldu" şeklinde konuştu.

"Van Valisi Bilmez'den Vanspor'a destek müjdesi"

Vali Bilmez, Vanspor'a müjde vererek, "Bir Vanlı hemşerimiz Vanspor'a yardım veriyorsa biz bununla gurur duyarız. Ama işi belediyeye düştüğü için, belediyeden ihale aldığı için hiç kimseye Vanspor'a yardım yap demedik ve buna asla müsaade etmeyeceğiz. Bu şekilde söyleyen birisi olursa bize bildirsinler gereğini yapalım. Ancak Vanspor'a Vanlıların sahip çıkması ve destek vermesi de gerekiyor. Biz de bu yıl Vanspor'a 1 milyon 800 bin TL destek sağladık. İmkanlarımız doğrultusunda yine destek sağlayacağız" dedi.

"Hayvan pazarına küpesiz hayvan sokmayacağız"

15 Haziran itibariyle Hayvan Pazarı'nın haftanın 5 günü açık olacağını belirten Vali Bilmez, hayvanlarını küpeletmek isteyenlerin yılsonuna kadar ücretsiz bir şekilde yapabileceklerini, hayvan pazarına küpesiz hayvan sokmayacaklarını söyledi. Hayvan pazarının pandemiden dolayı uzun bir zamandır kapalı olduğunu hatırlatan Vali Bilmez, "Biz daha önce buradaki hayvan sahipleriyle bir araya geldiğimizde bazı şikayetleri vardı. Oradaki fiyatlardan muzdariplerdi. Biz hayvan pazarına küpesiz hayvan sokmayacağız. Bütün şartları kabul ederiz ama oraya bir tane küpesiz hayvan sokmayız. Küpede ücret alınmıyor. Bu yıl Van genelinde küpeden dolayı herhangi bir ücret alınmamaktadır. Saray ve Başkale'de de depremden dolayı bu yılki bütün hayvan aşılamaları da ücretsiz yapılıyor. Hayvan pazarıyla ilgili birkaç kez Van Ticaret Borsası ile bir araya geldik. İnşallah işletmesini birlikte yapacak şekilde Van Ticaret Borsası'nın talepleri de karşılandı. Ayın 15'inden sonra haftada 5 gün hayvan pazarını açacağız. Mesafe kurallarına uyabilirsek, işletebilirsek hayvan pazarının biran önce açılmasını istiyoruz. Ama bütün herkesten de oradaki kurallara uyulmasını istiyoruz. Hayvan pazarına kesinlikle küpesiz hayvan sokmayacağız. Hayvanlarını küpeletmek isteyenler yıl sonuna kadar ücretsiz bir şekilde yapabilecekler. Bunun için cezai bir işlem yapılmıyor ve ücret talep edilmiyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız hayvanlarını küpeleterek sistemin içerisine entegre olabilirler" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA