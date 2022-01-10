Van Valisi Bilmez, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van Valisi Bilmez, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi

Van Valisi Bilmez, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi
AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bilmez, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ulusal ve yerel basın kuruluşlarında görev yapan gazetecilerle buluştu.

Van-Kocaeli Dostluk Parkı'nda düzenlenen programda gazetecilerle sohbet eden Bilmez, basının önemine değindi.

Program, Bilmez ve gazetecilerin karşılıklı sohbeti ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Görüntüler Türkiye'den! Donan göl üzerinde futbol maçı yaptılar

Görüntüler Türkiye'den! Donan göl üzerinde futbol maçı yaptılar

 Son Dakika | Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısı 8 bine yaklaştı

Son Dakika | Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısı 8 bine yaklaştı

 Kazakistan'daki protestolarda 212 milyon dolarlık hasar tespit edildi (2)

Kazakistan'daki protestolarda 212 milyon dolarlık hasar tespit edildi (2)

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title