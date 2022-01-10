Van Valisi Bilmez, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bilmez, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ulusal ve yerel basın kuruluşlarında görev yapan gazetecilerle buluştu.

Van-Kocaeli Dostluk Parkı'nda düzenlenen programda gazetecilerle sohbet eden Bilmez, basının önemine değindi.

Program, Bilmez ve gazetecilerin karşılıklı sohbeti ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet