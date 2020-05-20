Van Valisi Bilmez, inci kefali göçünü izledi
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Van Valisi Bilmez, inci kefali göçünü izledi

VAN Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üremek için Norveç'teki somon balıkları gibi suyun akışının tersine yüzerek, tatlı sulara göç eden inci kefallerinin yolculuğunu, Vali Mehmet Emin Bilmez de seyretti.

Van Valisi Bilmez, inci kefali göçünü izledi
20.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:24

VAN Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üremek için Norveç'teki somon balıkları gibi suyun akışının tersine yüzerek, tatlı sulara göç eden inci kefallerinin yolculuğunu, Vali Mehmet Emin Bilmez de seyretti. 

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin, üremek için tercih ettiği nehirlere yolculuğu başladı. Erciş ilçesindeki balık bendinde balıkların engelleri zıplayarak, aşmasıyla ortaya çıkan görsel güzellik ve martıların avlama çabalarını; Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Erciş Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Mustafa Akkuş ve çok sayıda katılımcı izledi Van Gölü'nün tek balık türü olan ve avlanmaları 15 Nisan- 15 Temmuz'da yasak olan inci kefalinin korunması için yoğun çaba sarf ediliyor. Vali Bilmez, kentin sembollerinden olan inci kefalinin herkes tarafından koruması gerektiğini belirterek, "Her yıl binlerce insan Van Gölü'nün etrafında bu balığın göçünü seyretmek için geliyor. Bu sene maalesef pandemi buna engel oldu. İnşallah bir an önce bu pandemi biter ve insanlarımız yine Van Gölü'nün etrafında sembol olmuş balığımızı tekrar izlemeye gelir. Balığın gramajında bir değişim oldu, eskiden 15-16 balığın 1 kilo geldiği dönemde, bugün 6-7 balığın 1 kilo geldiği döneme girdi. Tarım ve Orman Müdürlüğü'müzün, jandarmamızın ve emniyetimizin özel bir gayreti var; hepsine teşekkür ediyoruz. Balığa sahip çıkan Mustafa Sarı ve Mustafa Akkuş hocalarımıza da teşekkür ediyoruz. Van halkı artık bu balığın farkında ve sahiplenmeye çalışıyor" dedi 

Rektör Şevli de her yıl mayıs sonu, haziran başında festival yapıldığını hatırlatarak, "Pandemi nedeniyle bu yıl yapılmadı. Ancak balığı korumak ve bu güzelliklere sahip çıkmak hepimizin görevi" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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