Van Valisi Bilmez'in eşi Meral Bilmez'den koruma altındaki ailelere ziyaret
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Van Valisi Bilmez'in eşi Meral Bilmez'den koruma altındaki ailelere ziyaret

06.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 06.02.2021 15:44
Van Valisi Bilmez'in eşi Meral Bilmez'den koruma altındaki ailelere ziyaret

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, koruma altındaki aileleri ziyaret etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, koruma altındaki aileleri ziyaret etti.

Bilmez, beraberindeki Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Nesibe Yılmaz, Kadın Sığınma Evi Müdürü Hatice Aydoğmuş ile devlet desteği altında bulunan aileleri evlerinde ziyaret etti.

İki ayrı adreste gerçekleştirilen ziyaretlerde aileler ile görüşen Bilmez ve beraberindekiler, ailelerin durumu hakkında bilgi aldı.

Devletin sıcak elinin uzatıldığı koruma altında bulunan ve ihtiyaçları devlet desteğiyle karşılanan ailelere yönelik ziyaretlerin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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