Van Valisi Bilmez, ikinci çığda 23 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı
FLASH HABER: Van'da ölü sayısı yükseliyor! 26 canımızı yitirdik
Haberler » Güncel » Van Valisi Bilmez, ikinci çığda 23 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı - Haber

Van Valisi Bilmez, ikinci çığda 23 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray'daki ikinci çığda 23 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

05.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:50
Van Valisi Bilmez, ikinci çığda 23 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Valisi Mehmet , 'daki ikinci çığda 23 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bilmez, yaptığı açıklamada, "İkinci çığda 8'i , 3'ü güvenlik korucusu, 3'ü itfaiye eri, 9'u sivil olmak üzere 23 vatandaşımız maalesef yaşamını yitirdi." dedi.

Vali Bilmez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, çığ altında kalanlara ilişkin şu an için net sayının verilemediğini söyledi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler