Van Valisi Bilmez, ikinci çığda 23 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

05.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:50

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray'daki ikinci çığda 23 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bilmez, yaptığı açıklamada, "İkinci çığda 8'i jandarma, 3'ü güvenlik korucusu, 3'ü itfaiye eri, 9'u sivil olmak üzere 23 vatandaşımız maalesef yaşamını yitirdi." dedi.

Vali Bilmez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, çığ altında kalanlara ilişkin şu an için net sayının verilemediğini söyledi.

Kaynak: AA