VAN VALİSİ BİLMEZ: DÜN SURİYE, AFGANİSTAN, BUGÜN UKRAYNA'DA GÖÇ DRAMINI GÖRÜYORUZ

VAN (DHA) - VAN' da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle göçmen kadınlara verilen yemek programında konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Dün Suriye'de Afganistan'da bugün aynı göç dramını Ukrayna'da görmekteyiz. Hiçbir neden savaşları meşru kılamaz. Bugün dünyanın savaşların olmadığı çocukların ölmediği, yetim kalmadığı, kadınların dul kalmadığı bir dünyayı hep birlikte inşa edebileceğimize inanıyoruz" dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Daire Başkanlığı, Göç İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kentteki göçmen kadınlara yönelik yemek programı düzenlendi. Edremit ilçesinde Büyükşehir Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa çok sayıda göçmen kadın ve çocukları katıldı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Maalesef bugün dünyanın dört bir yanında yaşanan savaşlardan dolayı evini yurdunu terk etmek zorunda kalan milyonlarca aileye şahitlik etmekteyiz. Bu göç yolunda insanlığı utandıracak düzeyde acıların dramların yaşandığını görüyoruz. Bütün insanlığı el ele verip bu acıları hep birlikte paylaşmamız gerekiyor. Kurucu liderimiz, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken 'yurtta sulh dünyada sulh' düsturuyla hareket etti. Biz Birleşmiş Milletler'in ve dünyadaki çağdaş gelişmiş ülkelerin isterlerse dünya barışının egemen kılınabilineceğine inanıyoruz. O dünya barışı tesis edilebilseydi bugün Afganistan'dan, İran'dan, Suriye'den, Irak'tan sizler memleketinizi terk etmek zorunda kalmayacaktınız. İnşallah bundan sonra dünyada göçlerin savaşların hiç olmadığı günler de gelecek" dedi.

'DÜN SURİYE'DE BUGÜN UKRAYNA'DA BU DRAMI GÖRMEKTEYİZ'

Hiçbir nedenin savaşları meşru kılamayacağını da belirten Vali Bilmez, "Dün Suriye'de, Afganistan'da bugün aynı göç dramını Ukrayna'da görmekteyiz. Hiçbir neden savaşları meşru kılamaz. Bugün dünyada savaşların olmadığı, çocukların ölmediği, yetim kalmadığı, kadınların dul kalmadığı bir dünyayı hep birlikte inşa edebileceğimize inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı ve bütün yetkilileri bunun için çaba sarf etmektedir" dedi.

'EN ÇOK GÖÇMEN BARINDIRAN ÜLKELERİN BAŞINDAYIZ'

Bugün dünyada en çok göçmen barındıran ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini de belirten Vali Bilmez, "Bugün belki de dünyada yurdundan, memleketinden edilmiş, en çok göçmen barındıran ülkelerin başında Türkiye geliyor. Bizim kültürümüzde muhacir ve ensar kültürü var. Ülkemizde olan her göçmenin kardeşimiz olduğu, onlara bakmanın bizim örfümüz adetimizin gereği olduğuna da inanıyoruz" dedi.

'ÜLKEMİZİN KURALLARINA UYMALARINI İSTİYORUZ'

Türkiye'de bulunan düzensiz göçmenlerin ülkemiz kurallarına da uymaları gerektiğini belirten Vali Bilmez, "Zor durumda olduklarını biliyoruz. Sıkıntılarını paylaşıyoruz. Aşımızı da yurdumuzu da evimizi de sizlerle paylaşıyoruz. Ama sizden de ülkemizin düzeni, dirliği, birliği için konulmuş kurallara riayet etmenizi de bekliyoruz. Dileğimiz, temennimiz, herkesin güven içinde ekmeğini kazanacak şekilde doğduğu topraklarda yaşamasıdır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle buradaki bütün kadınlarımızın bütün dünya kadınlarının gününü kutluyorum" diye konuştu.

Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ise, "Hepiniz bizim için sosyal statü, din, dil, ırk ayrımı yapmadan çok özel ve kıymetlisiniz. Sadece bugün değil, her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum.8 Mart dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum" diye konuştu.