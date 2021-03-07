Van Valisi Bilmez'den "tedbirlere uyalım" çağrısı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kent sakinlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kent sakinlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu.

Bilmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde Van'da görülen vakaların yarısından fazlasının Özalp ilçesinden kaynaklandığını belirtti.

Kent sakinlerinin tedbirlere uyması gerektiğini vurgulayan Bilmez, şunları kaydetti:

"Özalplı hemşerilerimizin salgın tedbirleri konusunda daha dikkatli olmasını istirham ediyorum. Normalleşme ve mavide kalmak için maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı