Van Valisi Bilmez'den Kadir Gecesi mesajı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, Kadir Gecesi'ni idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Bilmez, mesajında şunları kaydetti:

"Mükafatların sınırsız olarak verildiği, kalplerin, duygu ve davranışların her türlü kötülükten arındığı, sevginin herkesi kucaklaması için yeni adımlar atma imkanının bulunduğu Kadir Gecesi'nin, birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacağına, toplumu toplum yapan özelliklerin başında sayılabilecek olan saygı ve sevginin bu gece de gönüllerde hayat bulacağına inanmaktayım. Bu mübarek gecede, ülkemizde ve tüm dünyada öncelikle sağlık ve huzurun hakim olması en büyük arzumuzdur. Bu duygularla tüm İslam eleminin Kadir Gecesi'ni kutlar, bu özel gecenin bütün insanlığa iyilikler, güzellikler ve hayırlar getirmesini temenni ederim."

Kaynak: AA