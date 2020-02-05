Van valisi bilmez'den, hayatını kaybedenlerle ilgili olay yerinde açıklama
Van Valisi Bilmez'den, hayatını kaybedenlerle ilgili olay yerinde açıklamaVAN'DA AYNI BÖLGEDE İKİNCİ KEZ ÇIĞ DÜŞTÜ - EKVan Valisi Mehmet Emin Bilmez, ikinci kez çığ düşen bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Van Valisi Bilmez'den, hayatını kaybedenlerle ilgili olay yerinde açıklama
VAN'DA AYNI BÖLGEDE İKİNCİ KEZ ÇIĞ DÜŞTÜ - EK
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, ikinci kez çığ düşen bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Bilmez, "Jandarma teşkilatımızdan 8, güvenlik korucularımızdan 3, itfaiye personelimizden 1, ayrıca 9 da sivil vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir" dedi.