Van Valisi Bilmez'den doktorlara kahvaltılı teşekkür
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Van Valisi Bilmez'den doktorlara kahvaltılı teşekkür

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, koronavirüs ile mücadele eden doktorlarla, 'teşekkür' kahvaltısında buluştu.

Van Valisi Bilmez'den doktorlara kahvaltılı teşekkür
05.06.2020 17:23 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:27
VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, koronavirüs ile mücadele eden doktorlarla, 'teşekkür' kahvaltısında buluştu. Salgın döneminde kentte 70 bin kişinin tedbir amaçlı evlerinde izolasyona alındığını bildiren Vali Bilmez, bu sayının halen 18 bin olduğunu söyledi.

Edremit ilçesindeki Kocaeli Parkı Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde moral amacıyla düzenlenen kahvaltıda Vali Bilmez, pandemi sürecinde başta sağlık personeli olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin büyük fedakarlık gösterdiğini söyledi.

Vali Bilmez, Van'da kurumlararası koordinasyonun çok iyi olduğunu, bunu da şubat ayında yaşanan çığ felaketi ile ardından meydana gelen depremlerde, kurumların birlik beraberlik içinde yaptıkları çalışmalarda gördüklerini belirtti. Koronavirüs vakalarının İran'da görülmesinin hemen ardından gerekli tüm tedbirleri ivedilikle aldıklarını anlatan Vali Bilmez, şunları söyledi: "Çok kısa sürede pandemi hastanelerini dizayn ettik. Bu hastanelerde çok tecrübeli ve iyi ekipler oluşturduk. Vakaların ülkemizde ve ilimizde görülmesi üzerine tedbirlerimizi daha da sıkılaştırdık. Özellikle filyasyon ekiplerimizin çalışması takdire şayandır. 70 bin kişiyi evlerinde tedbir amaçlı izolasyona aldık. Halen 18 bin kişi tedbir amaçlı evlerinde izolasyonda bulunuyor. Hastanede tedavi gören covid-19 hastalarımızın büyük bir kısmı iyi bir tedavi sonrası taburcu oldu. Hep beraber pandemiye karşı çok iyi bir mücadele yürüttük. Çünkü sağlık bizim için çok önemlidir. Bundan dolayı gerek sahada gerek hastanelerdeki her birimde, birçok konuda fedakarlık yaparak ailelerinden, çocuklarından ayrı kalıp, hastalarımızı iyileştirmek için gecesini gündüzüne katan personellerimize ve müdürlerine teşekkür ediyorum."Van halkının da pandemi sürecinde, münferit olaylar dışında kurallara ve yasaklara uyduğunu ifade eden Vali Bimez, "Bu dönemde halkımız çok duyarlı davrandı. Özellikle zorunlu olmadıkça hastanelere başvuru yapmayarak, yoğunluğu azalttılar. Bu da doktorlarımızın Covid-19 hastalarına daha iyi hizmet vermesini sağladı. Bundan dolayı vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Kahvaltıya, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Sebahattin Çelik, YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, YYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer, Erciş Devlet Hastanesi Başhekimi Suat Altın, İl Sağlık Müdürü Yardımcıları ile UMKE ekipleri ve doktorlar katıldı.


- Van

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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