Van Valisi Bilmez: "Çığın düştüğü bölgeye takviye ekipler sevk edildi"

04.02.2020 20:00 | Son Güncelleme: 04.02.2020 20:00

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray ilçesinde çığ altında kaldığı bildirilen minibüs ve iş makinesine ulaşmak için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

Bilmez, AA muhabirine, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bölgede AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, jandarma ve kara yolları ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Çığın düştüğü bölgeye takviye ekipler sevk edildiğini belirten Bilmez, "Söz konusu bölgeye eğitimli köpeklerin de yer aldığı ekipler de gönderildi. Yoğun bir arama çalışması yürütülüyor. Minibüse şu an ulaşılmış değil. Çığ altında kalan iş makinesinin operatörü kendi imkanlarıyla çığın altından çıkmış. Sağlık durumu iyi." dedi.

Kaynak: AA